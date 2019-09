Meghan Markle draagt betaalbare outfit tijdens verrassende verschijning

De Amerikaanse Meghan Markle heeft zich afgelopen weekend geheel onverwacht laten zien in de tribune van de U.S. Open. Voor de gelegenheid droeg ze een denim ensemble dat een fractie kost van de designerkleding waarin ze meestal verschijnt.

Foto: Photo News

De hertogin van Sussex, die zich vanaf aanstaande donderdag weer officieel in het openbaar zal vertonen, dook dit weekend overwacht op tijdens de finale van de U.S. Open om goede vriendin Serena Williams toe te juichen. De mama van baby Archie had zich in een jeansjurk van het Amerikaanse label J. Crew gehuld met een grijs vest van hetzelfde merk. Beide items hebben een prijskaartje dat best meevalt, in vergelijking met de designerstuks in Markle haar garderobe. De jurk kost omgerekend zo’n 107, het vest komt omgerekend op 80 euro.

De hertogin keek vanaf de tribune naar de tenniswedstrijd en vertoefde er in goed gezelschap. Ze zat tussen Alexis Ohanian, de man van Serena Williams, en de moeder van de sportster Oracene Price . Ook haar zussen Isha Price en Venus Williams waren van de partij om te supporteren, net als Vogue-hoofdredactrice Anna Wintour. Het mocht echter niet baten. Wililams verloor van Bianca Andrescu.

Foto: Photo News

