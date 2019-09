Opmerkelijke inbraak: inbrekers maken gaten in muren van bedrijf

Pelt -

Het bouwbedrijf Driesen nv op het Nolimpark in Pelt is afgelopen weekend het slachtoffer geworden van een opmerkelijke inbraak. Drie gemaskerde mannen baanden zich meer dan vier uur lang een weg doorheen het hele bedrijf door gaten gaten te maken in tussenwanden. Zo konden ze het alarm omzeilen. In de kelder forceerden ze enkele brandkluizen. “Hierin zaten enkel documenten. Uiteindelijk hebben ze heel hard gewerkt om enkel een spaarpot van de werknemers buit te maken”, luidt het bij de bedrijfsleiding.