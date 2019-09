Mode Tommy Hilfiger maakt er een feestje in seventies stijl van op de catwalk

Op zondag was de Amerikaanse modeontwerper Tommy Hilfiger aan zet tijdens de New Yorkse modeweek. De nieuwste collectie is een vette knipoog naar de jaren 70, met stuks in slangenprint, ruitjespatronen en fluweel als eyecatchers. De modellen toonden de nieuwe lijn op een catwalk tussen geparkeerde oldtimers, waardoor de hele modeshow op een heus straatfeest uit een vervlogen decennium leek.