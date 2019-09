Kaia Gerber viert 18de verjaardag in jurk die aan mama Cindy Crawford doet denken

Kaia Gerber vierde haar achttiende verjaardag in een club in New York en leek daarbij verdacht goed op haar mama Cindy Crawford (53). En wel omdat ze een jurk van Versace droeg die bijzonder veel weg had van eentje die Cindy ooit aanhad tijdens een editie van de MTV Video Music Awards in de jaren negentig.

Voor haar verjaardagsfeest had topmodel Kaia Gerber de Paradise Club aan Times Square afgehuurd. Het model werd er gespot voor ze haar entree maakte en deed dat in een bondage-achtige jurk met lederen riemen van Atelier Versace die als twee druppels water leek op de jurk die haar moeder in 1992 droeg om de MTV Video Music Awards bij te wonen. In tegenstelling tot Cindy droeg ze de creatie wel met een riem om haar middel.

Het is dus duidelijk dat Kaia niet alleen qua looks en carrièrekeuzes in de voetsporen van haar mama treedt, maar ook wat kleding betreft. Die laatste was trouwens samen met haar man Rande Gerber ook aanwezig op het feestje. Net zoals onder anderen Kendall Jenner, Winnie Harlow, Leonardo DiCaprio, Alexander Wang, Lourdes Leon, Naomi Campbell en Brooklyn Beckham. Op Instagram verschenen achteraf heel wat foto's en filmpjes van het met sterren overladen evenement.