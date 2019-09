Huwelijk in intieme kring: Tom Van Grieken gaat levenslange coalitie aan met Félice

Ver weg van de camera’s is Tom Van Grieken (32) zaterdagmiddag getrouwd met Félice Palmen (27). De sobere burgerlijke plechtigheid vond haast onopvallend plaats in het gemeentehuis van Schoten in het bijzijn van een vijftiental goede vrienden en naaste familieleden, waaronder Van Griekens vader en de ouders van de bruid, die van Nederlandse afkomst is.