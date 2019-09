Minerva-club bezoekt de Sint-Laurentiuskerk

Bocholt - Het voorbije weekend was de Belgische Minerva-club op bezoek in Bocholt. Ze brachten o.a. een bezoek aan de St.-Laurentiuskerk.

Op zaterdag 7 september was het Kerkplein van Bocholt de verzamelplaats van een tiental Minerva-legervoertuigen.

Sommige voobijgangers dachten misschien dat dit een evenement was ter gelegenheid van de bevrijding van Bocholt in september dagen van 1944. Maar dat was niet het geval, meer nog: bij het einde van de tweede wereldoorlog bestonden er nog geen Minerva Jeeps. De eerste legervoertuigen van Minerva werdden pas gebouwd in 1952. Dat gebeurde in licentie van de terreinwagens van Land Rover en in opdracht van het Belgische leger. Het bezoek van de Minerva club van België aan Bocholt kaderde in één van de activiteiten uit hun jaarwerking. Ze koppelden het bezoek aan een rondleiding in de St.-Laurentiuskerk. Daar werden ze vakkundig rondgeleid door gids Frido Steensels. Die maakte van de gelegenheid gebruik om de Minerva club uit te nodigen om volgend jaar deel te nemen aan de negentigste St.-Kristoffelbedevaart op zondag 28 juni. Hopelijk gaan de club van deze uitzonderlijke jeeps op deze uitnodiging in.