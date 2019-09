Rode Duivels tonen goede teamspirit met straf trucje, lukt dit tegen de Schotten ook?

Maandagavond spelen de Rode Duivels een EK-kwalificatiewedstrijd tegen Schotland. En al wonnen ze vrijdag nog met 0-4 tegen San Marino, toch verliep die wedstrijd niet zoals gepland. De Duivels liepen namelijk niet als een pletwals over het team van het dwergstaatje heen. Maar dat de sfeer in het team goed zit, bewijst deze video, die gemaakt werd in het zwembad van het hotel. Daar halen de Duivels allemaal samen een straffe truc uit: iedereen kopt naar elkaar en uiteindelijk wordt ‘gescoord’. Hopelijk loopt het tegen de Schotten ook zo vlot.