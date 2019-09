Met de koersfiets van Belgisch Bocholt naar Duitse Bocholt

Kaulille

Bocholt - Van 30 augustus tot 1 september bezochten enkele leden van de VWTC Kaulille onze Duitse partnerstad. Dat deden ze al voor de tweede keer.

In de ochtend van 30 augustus 2019 aten de acht mannen van VWTC Kaulille nog samen het ontbijt in Kaulille. Daarna vertrokken ze voor hun fietstocht richting Duits Bocholt. De afstand van Bocholt naar Bocholt bedraagt ongeveer 146 kilometer. Vorig jaar maakten ze deze uitstap voor de eerste keer. Dat viel zo goed mee dat men besliste om dit jaar terug te keren. Naast de 8 fietsers reed er ook een begeleidende auto: je weet immers maar nooit. Maar gelukkig verliep de reis vlotjes.

Plaatsvervangend burgemeester, Elisabeth Kroesen, ontving de Belgische gasten officieel in het Cityhotel Bocholt "bei Milla" op zaterdagavond. Tijdens een gezellig diner wisselden de coureurs en mevrouw Kroesen ideeën uit over de verschillende nationaliteiten, hun overeenkomsten en de verschillen tussen de twee landen. Na een korte toespraak van de loco-burgemeester kregen de fietsers een welkomstpakket met informatiemateriaal over de Duitse partnerstad en mochten ze zich inschrijven in het gastenboek van de stad Bocholt.

De rest van het weekend werd door de fietsgroep gebruikt om een fietstocht door Bocholt en de omgeving te maken. Op zondag 1 september vertrokken ze weer terug naar België. Maar de mannen kijken al weer uit naar hun bezoek aan de Duits Bocholt van volgend jaar.