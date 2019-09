L’Oréal laat eerste beelden los van collectie met Karl Lagerfeld

Eerder dit jaar kondigde L’Oréal al aan dat het een make-upcollectie in samenwerking met de in februari overleden Karl Lagerfeld zou uitbrengen. Daarvan zijn nu de eerste beelden vrijgegeven.

Karl Lagerfeld stierf in februari, maar voor zijn dood was hij al bezig met het ontwerpen van een collectie in samenwerking met L’Oréal. De Franse cosmeticaproducent besloot daar na zijn dood gewoon verder mee te gaan, als eerbetoon aan de bekende ontwerper. De limited edition Karl Lagerfeld x L’Oréal Paris-collectie zal op 27 september gelanceerd worden tijdens de modeweek in Parijs.

Het gaat om vijf verschillende soorten producten, waarvan het ontwerp van de verpakkingen nog door Lagerfeld werd geschetst. “Deze collectie weerspiegelt volledig hoe Karl de wereld zag en waarvan hij hield als het over make-up gaat”, zegt Caroline Lebar van L’Oréal. De prijzen starten vanaf omgerekend 10 euro.

Ondertussen werd ook al een promofilmpje gelanceerd om de collectie aan te prijzen. Daarin duiken onder meer actrice Helen Mirren en het Nederlandse topmodel Doutzen Kroes op.