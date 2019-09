Tuinhier Eksel maakt mooiste tuinen bekend

Eksel

Hechtel-Eksel - Tuinhier Eksel viert jaarlijks feest.

Zaterdag 7 september was het jaarlijks ledenfeest. Een 64-tal leden schreven zich in voor het feest. De avond begon met een welkomstwoord door de voorzitter en een woordje uitleg over de komende activiteiten van dit jaar. Nadien kon men genieten van een lekkere barbecue. Daarna volgde de uitslag van de gekeurde moes- en siertuinen, waaraan 18 leden hadden deelgenomen, een mooie foto van hun tuintje, een diploma en een cadeaubon werd hen aangeboden voor het mooie resultaat.

Op de foto: de aanwezige deelnemers van de gekeurde tuinen samen met een hofkeurder.