Lanaken -

De brandweer is maandag even voor 8 uur opgeroepen voor een brand in de Briegdenstraat in Gellik. Klimop langs de gevel van een huis had er vuur gevat. De vlammen waren al door de bewoner geblust voor de brandweermannen arriveerden. De brandweer controleerde met een warmtecamera zowel de binnen- als de buitenkant van het huis om uit te sluiten of de vlammen zich niet via een spouwmuur verspreiden. De kamers werd ook verlucht. De schade is beperkt.