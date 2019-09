Rode lippen in de hals en in bed met de hond: Pommeline heeft een nieuw lief na Fabrizio

Pommeline Tillière, bekend sinds haar passage in Temptation Island, heeft een nieuw lief. Dat kunnen we toch afleiden uit de verschijning van een nieuwe man - Levi Murillo - op haar Instagramprofiel. En ook op zijn profiel staat een niet mis te verstane hint.

Pommeline raakte bekend in heel Vlaanderen dankzij haar ‘400 cc aan humor’ en flitsende passage in Temptation Island twee seizoenen geleden. Ze houdt er een nieuw lief aan over: Merijn, maar ruilt hem al snel in voor Fabrizio, haar baas in de tattooshop, nadat ook hij meedeed als verleider in het televisieprogramma. Met die man als verloofde deed ze mee aan Temptation Vips, en hoewel dat programma nog moet uitgezonden worden in België, is nu al duidelijk dat de relatie tussen de twee niet standhield, omdat Fabrizio wel héél geïnteresseerd was in één van de wulpse verleidsters..

Plots ligt er een man in het bed van Pommeline, samen met haar hond.

Intussen gaat het leven verder, blijkt uit verscheidene posts op Instagram. Op haar Instagram Stories duikt nu een zekere Levi Murillo op. Op een videootje in de wagen is Levi te zien, achter zijn oor twee grote rode lippen in lippenstift. En in zijn bio op Instagram - het stukje waar je wat meer over jezelf vertelt - staan de letters P en T gevolgd door een hartje. En op een ander beeld op Pommelines Instagram ligt een man samen met haar hond in bed.

P.T en daarna een hartje: verwijst Levi hiermee naar Pommeline Tillière? Foto: RR

Maar het is Daniele Di Stefano, een tattoo-artiest die net als Pommeline bij Fabrizio werkt, die het helemaal weggaf. Op een foto is te zien hoe Pommeline en Levi kussen. Pittig detail: Fabrizio volgt ook Levi op Instagram. Wordt ongetwijfeld vervolgd.

Levi in de wagen bij Pommeline, met rode lippenstift achter z’n oren. Foto: RR