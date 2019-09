Kaalgekapte omgeving aan de kanaalbrug van Tervant

Tervant

Beringen - Aan de kanaalbrug van Tervant zijn de omgevingswerken gestart, de bomen gekapt en er werd begonnen met de nutsvoorzieningen.

De voorbereidende werken voor het vervangen van de brug over het Albertkanaal in Tervant zijn onlangs gestart. De omgeving van de opritten langs de kant van Paal en Beringen zijn kaalgekapt. De brug is nu goed zichtbaar vanuit alle hoeken en is zeker een interessant object voor fotografen die een laatste reeks van foto’s van de brug willen maken.

Verwacht wordt dat de huidige brug die in 1958 opengesteld werd op 11 september in 2021 afgebroken wordt. De nieuwe brug die ongeveer op dezelfde plaats wordt ingeplant, zal vermoedelijk in juni 2022 in gebruik genomen worden.