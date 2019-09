Tentoonstelling 'Commerce op de Cité' in galerij Casino

Beringen-Mijn

Beringen - Een mooie tentoonstelling in het Casino over de evolutie van de commerce in de Cité.

Erfgoedvereniging Citévolk Spreekt heeft weer een boeiende tentoonstelling uitgewerkt rond de middenstand van Beringen-Mijn. In de jaren ’50 en ’60 kende de cité een bloeiende handelskern maar ook in de jaren ’70 en ’80 waren de Koolmijnlaan en de Stationsstraat nog actieve handelscentra. Vele Turkse ondernemers namen de plaats in van Vlaamse handelaars. Vandaag is de cité een boeiende mix van ondernemerschap.

De tentoonstelling toont ruim 400 oude foto’s van de commerce op de cité van Beringen-Mijn. De zoektocht van Citévolk Spreekt heeft weer een reeks fotografische parels opgeleverd. Naast foto’s worden er ook allerlei voorwerpen uit het verleden getoond zoals blikken dozen, namaakartikels van kruideniers, emailplaten en kappersattributen.

Zondagnamiddag was de belangstelling enorm groot. De galerij was gevuld met bezoekers die nieuwsgierig de foto’s onderzochten op zoek naar bekende handelszaken, uitbaters en klanten.

De expo is alle dagen geopend t.e.m.15 september van 14 tot 18 uur. De inkom is gratis.

Proficiat aan Citévolk Spreekt.