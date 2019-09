“KOOL” tentoonstelling in het Eeuwfeestgebouw

Beringen-Mijn

Beringen - Met de tentoonstelling “Kool” werd een mooi eerbetoon gebracht aan de mijn die 30 jaar geleden sloot.

30 jaar is het geleden dat de steenkoolmijn van Beringen haar activiteiten staakte. Naar aanleiding van 30 jaar mijnsluiting wordt de tentoonstelling “KOOL” georganiseerd in het Eeuwfeestgebouw. Dat zoveel jaren later het mijngebeuren nog steeds veel mensen bezighoudt, bewezen de talrijke inschrijvingen met beeldende werken en poëzie voor deze tentoonstelling. Elke kunstenaar, elke poëet geeft het mijngebeuren een eigen plaats en brengt zijn “mijn-verhaa"l op zijn eigen kunstzinnige manier. Ook deze tentoonstelling kon afgelopen weekeinde op veel interesse rekenen.

Het initiatief voor deze tentoonstelling is van CC Beringen en er ligt een prachtige cataloog ter beschikking van de bezoekers.

Open op donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag van 14 tot 17 uur0 tot en met 29 september. De toegang is gratis.