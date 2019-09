Russische Kremlinpartij verliest in Moskou, maar behoudt meerderheid in meeste regio’s

Bij de regionale en lokale verkiezingen van zondag in Rusland heeft de Kremlinpartij volgens de verkiezingsautoriteiten in de meeste regio’s haar meerderheid gehandhaafd.

Na de uitsluiting van tientallen kandidaten van de oppositie behaalde de regeringspartij Verenigd Rusland in Moskou 25 van de 45 zetels in het plaatselijke Doema, zo meldde het persbureau Interfax maandagmorgen.

In de hoofdstad hadden als kandidaat niet toegelaten prominente opposanten tot een “slimme verkiezing” opgeroepen. De burgers mochten volgens hen voor iedereen stemmen behalve voor kandidaten van de Kremlinpartij.

Twee kandidaten van die partij verloren hun mandaat. Van de gematigde oppositiepartij Jabloko wonnen drie kandidaten een zetel in de grootste stad van Europa. Onder hen de prominente politicus Sergej Mitrotsjin, die via gerechtelijke weg een toelating tot deelname had veroverd. De andere afgevaardigden komen uit de communisten en andere systeemgetrouwe partijen.

Bij de voor het Kremlin bijzonder belangrijke gouverneursverkiezingen zijn de kandidaten van de machtspartij allemaal de zege toebedeeld.

Opiniepeilingen hadden massaal verlies voor de Kremlinpartij voorspeld, vanwege onvrede over de economische toestand in het land.

In de regio Tsjabarovsk aan de kusten van de Stille Oceaan kwam de partij aan slechts 12,51 procent van de stemmen. Zij deed onder voor de ultranationalistische Liberaaldemocratische Partij Rusland en de communisten. De regionale en lokale verkiezingen golden als een belangrijke electorale test voor president Vladimir Poetin en zijn regeringspartij.

Waarnemers gewagen van honderden meldingen over pogingen tot manipulatie en het hinderen van hun werk. Voor de stembusgang is het tot massaal protest gekomen. Tientallen opposanten en critici van het Kremlin mochten niet deelnemen aan de verkiezingen.