Bijna alle vluchten British Airways geschrapt door staking: ook hinder in Brussel

British Airways heeft maandag bijna al haar vluchten geschrapt omdat de piloten in staking zijn. Dat meldt de Britse luchtvaartmaatschappij. Onder meer alle vluchten tussen Brussel en Londen zijn geannuleerd.

De piloten eisen een loonsverhoging en nieuwe afspraken over winstdeling en uitbetaling in aandelen. British Airways, dat onderdeel is van de beursgenoteerde luchtvaartgroep IAG, zegt de piloten een “eerlijke” loonsverhoging te hebben geboden.

De staking dreigt tienduizenden reizigers te treffen. Elke dag voert het bedrijf 850 vluchten uit in het Verenigd Koninkrijk, voor het grootste deel vanop de Londense luchthavens Heathrow en Gatwick. De piloten zijn van plan om ook dinsdag nog te staken.