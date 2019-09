Duizenden Chilenen demonstreren voor meer waarheid en gerechtigheid

Meer dan 4.000 manifestanten trokken zondag door de straten van de Chileense hoofdstad Santiago. Ze eisen meer duidelijkheid en gerechtigheid over de dictatuur onder generaal Pinochet.

Drie dagen voor de 46e ‘verjaardag’ van de staatsgreep door de rechtse generaal Augusto Pinochet eisen de demonstranten ‘waarheid en gerechtigheid’. Ze willen meer voortgang in het gerechtelijk onderzoek naar misdaden onder Pinochets dictatuur.

Die startte op 11 september 1973 nadat Chileense troepen onder leiding van Pinochet de democratisch gekozen regering van Salvador Allende omverwierpen. Het militaire regime dat tot 1990 volgde, wordt verantwoordelijk geacht voor meer dan 3.000 moorden en verdwijningen.

Van de 1.200 verdwijningen zijn er tot nu toe slechts honderd opgehelderd. Veel lichamen van ontvoerde en geëxecuteerde mensen werden in zee gegooid of door het leger gedynamiteerd om alle sporen te wissen.

Waarheidscommissies

Na de val van het militaire regime, werden in Chili waarheidscommissies opgericht. Toch geloven de demonstranten dat er in Chili nog steeds geen waarheid of echte gerechtigheid bestaat over deze donkere periode, vertelt Marco Barraza, lid van de Chileense Communistische Partij. Onder de manifestanten bevond zich ook het communistische parlementslid Carmen Hertz. Recent werden de stoffelijke resten van haar man, die tijdens de dictatuur werd gearresteerd en neergeschoten, teruggevonden. “De woestijn heeft ons stukken van zijn rug en kaak teruggegeven”, tweette ze, “een leven werd afgeslacht, terwijl zijn moordenaars al tientallen jaren ongestraft zijn en het negationisme blijft.”

Chili houdt aan de periode onder Pinochet een trauma over. Dat bleek nog vorige week. Toen kwam het tot een diplomatieke rel tussen de Chileense overheid en de Braziliaanse president Jair Bolsonaro. Die laatste beweerde voor de micro’s van enkele televisiezenders dat Chili “geen Cuba is geworden omdat er in 1973 mensen de moed hadden om een einde te maken aan het linkse bewind”. De rechtse Chileense president Sebastián ­Piñera organiseerde prompt een persmoment om zijn afschuw over Bolsonaro’s uitspraak te uiten.