Veerle Baetens gaat voor drastisch ander kapsel en scheert haren ultrakort

Veerle Baetens (41) heeft op het Filmfestival Oostende de Franse film Au nom de la terre voorgesteld, waarin ze een van de hoofdrollen speelt. Ze trok de aandacht naar zich toe met haar nieuwe, ultrakorte coupe. Voor de opnames van een andere Franse productie, de tv-serie Cheyenne et Lola, heeft de Vlaamse actrice namelijk de schaar in haar kapsel moeten zetten.

In die achtdelige reeks over de vluchtelingenproblematiek speelt ze een van de titelrollen. Haar personage Cheyenne werkt samen Lola op de veerdienst tussen Frankrijk en Engeland. Beide collega’s helpen vluchtelingen het Kanaal over. De opnames lopen tot het einde van het jaar, eerst in Duinkerke en later in Noord-Franse kustplaatsen.

Door haar nieuwe kapsel komen de sprekende ogen van Baetens nog meer tot hun recht. Maar ze krijgt naar eigen zeggen ook minder positieve reacties. Die neemt ze erbij.