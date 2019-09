Op 2 oktober speelt KRC Genk zijn eerste thuiswedstrijd in de Champions League, de tegenstander is dan Napoli. Bij Napels lopen twee bekenden rond: Dries Mertens en ex-Genk-speler Kalidou Koulibay. “Mijn familie en vrienden willen de match bijwonen, dat gaat me veel geld aan tickets kosten”, lachte Mertens.