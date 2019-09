De Rode Duivels staan vanavond voor hun zesde wedstrijd in deze EK-kwalificatiecampagne. Goed nieuws voor Roberto Martinez: Thibaut Courtois speelde al vier keer tegen Schotland en slikte geen enkele keer een doelpunt. Vanavond kan de Bilzenaar al zijn 40ste clean sheet grijpen in zijn 76ste cap. “De nul houden, is de basis, zeker wanneer je zo graag aanvalt zoals wij”, aldus Roberto Martinez in Glasgow.