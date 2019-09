HasseltLiefst 1.417.428 Vlamingen werken zich vandaag in het zweet bij een sportclub, dat is het hoogste aantal ooit. Tegelijk is de nood aan trainers voor al dat sportvolk nog nooit zo nijpend geweest. “Er is meer geld nodig om trainers op te leiden”, zegt Sophie Cools van de Vlaamse Sportfederatie.