Ferrari heeft gekozen: het heeft Vettel gedumpt

We moesten zaterdag héél hard aan Michael Schumacher denken toen we Charles Leclerc bezig zagen en hoorden. “To be completely honest”, begon de Ferraririjder zijn uitleg. Om heel eerlijk te zijn... Vervolgens zei hij iets dat niet helemaal eerlijk was. Schumacher ten voeten uit. To be honest was een stopwoord van de Duitser, en dan wist je dat je goed moest luisteren, want er kronkelde een kanjer van een adder onder het gras.