Oude artilleriegranaten in Zuid-Willemsvaart aangetroffen

Regio De politie Maasland vond zaterdag om 11.45 uur een tiental artilleriegranaten in de Zuid-Willemsvaart in Lanklaar. De oude oorlogsmunitie werd gevonden in het water ter hoogte van de Nijverheidslaan. ... Lees verder