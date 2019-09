Speelschema Masters Jeugdsterrencircuit bekend

De wedstrijdleiding maakte vandaag het wedstrijdschema van de masters van het Jeugdsterrencircuit bekend. De wedstrijden worden gespeeld op zaterdag 14 en zondag 15 september op de terreinen van GT Tessenderlo.

* Er wordt gespeeld naar 2 winnende sets. De eventuele derde set is een matchtiebreak (tot 10). * De deelname is gratis. * Iedere deelnemer heeft prijs. Er is nog een extra prijs voor het behalen van de eerste plaats in de eindrangschikking. * Men speelt met “Artengo”-ballen, geleverd door de organisatie. * Na de wedstrijd moet iedere deelnemer zich bij de wedstrijdleider komen verifiëren voor de match van zondag. * Het wedstrijdschema kan men ook vinden via deze link.