Elise Mertens schrijft geschiedenis met dubbeltitel op US Open

Zestien jaar na Kim Clijsters heeft Limburg opnieuw een winnares van een grandslamtornooi in het damesdubbel. Elise Mertens schreef met haar maatje Aryna Sabalenka geschiedenis in de finale van de US Open door Victoria Azarenka en Ashleigh Barty met twee keer 7-5 te verslaan. De Hamonts-Wit Russische tandem steekt een cheque van 740.000 dollar (ruim 670.000 euro) op zak, de vetste cheque ooit voor een dubbelduo. Ook kwalificatie voor de Masters, het officieuze WK, is zo goed als binnen.