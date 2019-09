Nieuwe Belgische grand slam-winnaar: Elise Mertens pakt samen met Sabalenka dubbeltitel op US Open

België is een grand slam-winnaar rijker. Elise Mertens won zondagavond aan de zijde van Aryna Sabalenka het dubbelspel op de US Open door in de finale met 7-5 en 7-5 Victoria Azarenka/Ashleigh Barty te verslaan. Het Belgisch-Wit-Russische duo kan een kwalificatie voor de Masters, het officieuze WK, amper nog mislopen. Ze mogen bovendien een premie van 666,997.16 euro onder mekaar verdelen, de vetste cheque ooit voor een dubbelduo.

Ondanks een duidelijk overwicht aan winners (11 vs 1) bij Azarenka/Barty ontliepen beide teams mekaar niet veel: 4-4. Na een tweede opslagbreak kon Mertens bij 5-6 zelfs serveren voor setwinst. Haar eerste ace van de kamp leidde tot een eerste setpunt, dat door Azerenka in het net werd gevolleyd. Nummer 2 was wél bingo: 5-7.

In de tweede set denderde de Belgisch/Wit-Russische combinatie nog even verder met meteen een break, maar het volgende spelletje moesten ze die bonus alweer afgeven. Zo ging het lang gelijk op: 5-5. Maar toen hadden Mertens en Sabalenka genoeg aan één breakpunt om de beslissende break te forceren. Op de eigen service ging het niet meer fout. De eerste matchbal was meteen de goede. Elise Mertens schrijft zo Belgische tennisgeschiedenis. Als enkelspeelster was Mertens’ New Yorkse verblijf door latere winnares Bianca Andreescu een halt toegeroepen in de kwartfinale.

In de voetsporen van Kim Clijsters

Met deze overwinning treedt Elise Mertens in de voetsporen van haar gouwgenote/rolmodel Kim Clijsters, die in 2003 samen met de Japanse Ai Sugiyama zowel Roland Garros als Wimbledon had gewonnen. In overgrootvaders tijd – 1932 - won Josane Sigart met de Française Doris Metaxana het dubbel van Wimbledon. Bij de mannen triomfeerden Xavier Malisse en Olivier Rochus als ongeplaatst stel op Roland Garros 2004. Vijf jaar later sneuvelden Dick Norman en de Zuid-Afrikaan Wesley Moodie op het Parijse gravel in de finale tegen de Tsjech Lukas Dlouhy en de Indiër Leander Paes. Tot zover de bescheiden vaderlandse bijdrage in dit nevenverschijnsel.

Succesformule met flamboyante Wit-Russische

Mertens vormde vorig seizoen een partnerschap met de Nederlandse Demi Schuurs, maar voor deze jaargang ging ze in zee met Aryna Sabalenka, een flamboyante Wit-Russische. Het succes volgde snel. Het span won de Sunshine Double met Indian Wells en Miami. Op Roland Garros haalden ze de halve finale, op Wimbledon de kwartfinale.

Deze winst loodst de 23-jarige Limburgse naar de tweede plek van de wereldranking in het dubbelspel. Mertens was nochtans van plan haar engagementen in het duowerk terug te schroeven, maar met de successen van dit seizoen lijkt dat niet meteen voor de hand te liggen.

“Ik kan het echt niet geloven”

“Ik heb een Grand Slam gewonnen, ik kan het echt niet geloven”, glunderde de 23-jarige Limburgse.“Ik moet Aryna bedanken”, vertelde Mertens bij de prijsuitreiking. “We vormen samen een steengoed team en vullen mekaar prima aan. Ik hoop dat we in de toekomst nog vaak zullen dubbelen. Ik moet ook het publiek danken. De steun van de fans zorgt ervoor dat ik kan blijven gaan.”

“Elise is een geweldige speelster”, reageerde Sabalenka. “Ik ben heel blij met haar te mogen spelen. Ik heb van elke seconde samen op het veld genoten.”

Foto: EPA-EFE

Foto: EPA-EFE

Foto: USA TODAY Sports

Foto: AP

Foto: EPA-EFE

Foto: EPA-EFE

Later meer...