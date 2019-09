In Oekene bij Roeselare is een 37-jarige vrouw op gewelddadige wijze van het leven beroofd. Dat meldt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk. Haar 45-jarige partner werd als verdachte gearresteerd.

Het levenloze lichaam van het slachtoffer werd zondagnamiddag aangetroffen in een woning langs de Ketsersstraat in Oekene, een deelgemeente van Roeselare. Vermoedelijk werd de vrouw al in de nacht van ...