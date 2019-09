Informateurs brengen maandag opnieuw verslag uit aan koning

De federale informateurs Johan Vande Lanotte (SP.A) en Didier Reynders (MR) brengen maandag in de late voormiddag of vroege namiddag opnieuw verslag uit bij koning Filip. Het is de zesde keer sinds hun aanstelling dat ze naar het paleis trekken om de koning een stand van zaken van hun werkzaamheden te geven. De kans is groot dat de vorst hun opdracht opnieuw zal verlengen.