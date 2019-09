Topdag in de Vuelta voor Team Jumbo - Visma: Kuss wint zware bergrit, Roglic nog steviger aan de leiding

Feest bij Jumbo-Visma. Hun Amerikaanse meesterknecht Sepp Kuss heeft zondag de zware bergrit in de Vuelta met aankomst op Puerto del Acebo gewonnen. Bovendien zit kopman Primoz Roglic nog steviger in het rood, nadat hij samen met eerste achtervolger Valverde de rest van de top-tien een nieuwe tik uitdeelde. Sander Armée reed een knappe etappe en finishte vanuit de lange vlucht als tiende.

De Spanjaard Sergio Samitier (Euskadi-Murias) bleef over van een groep vluchters en vertrok met nog zeventien kilometer voor de boeg solo. Maar de zware slotklim richting het Santuario del Acebo eiste zijn tol, en Samitier moest zijn poging staken. Kuss nam over en gaf geen krimp meer. Guerreiro won 39 tellen later het duel om de tweede plaats tegen Geoghegan Hart.

In de strijd tussen de klassementsrenners kregen we te zien wat we de voorbije twee weken al zagen: Primoz Roglic en Alejandro Valverde zijn de twee sterkste renners bergop. Roglic en Valverde vormden op een slotklim een treintje dat opnieuw 40 seconden verder wegreed van de naaste belagers Miguel Angel Lopez en Tadej Pogacar. Nairo Quintana verloor opnieuw anderhalve minuut op Roglic en Valverde. Voor Primoz Roglic komt de eindzege nu wel erg dichtbij. De Sloveen van Team Jumbo-Visma duikt de slotweek in met een voorsprong van 2 minuten en 25 seconden op zijn naaste belager Valverde.

Morgen opnieuw klimmen

De zestiende rit voert de renners maandag over 144,4 kilometer en drie cols van eerste categorie van Pravia tot Alto de La Cubilla. De aankomst ligt opnieuw bergop. Dinsdag volgt een rustdag.

Rituitslag

1. Sepp Kuss (USA/TJV)

2. Ruben Guerreiro (Por/TKA) op 0:39

3. Tao Geoghegan Hart (G-B/INS) 0:40

4. Oscar Rodriguez (Spa/EUS) 0:53

5. Mark Padun (Oek/TBM) 01:49

6. Ben O’Connor (Aus/TDD) 02:05

7. Lawson Craddock (USA/EF1) 02:11

8. Primoz Roglic (Sln/TJV) 02:14

9. Alejandro Valverde (Spa/MOV) 02:14

10. Sander Armée (Bel/LTS) 02:48

Klassement

1. Primoz Roglic (Slo/TJV)

2. Alejandro Valverde (Spa/MOV) op 02:25

3. Tadej Pogacar (Slo/UAD) 03:42

4. Miguel Angel Lopez (Col/AST) 03:59

5. Nairo Quintana (Col/MOV) 05:09

6. Rafal Majka (Pol/BOH) 07:14

7. Nicolas Edet (Fra/COF) 09:08

8. Wilco Kelderman (Ned/SUN) 09:15

9. Carl Fredrik Hagen (Nor/LTS) 09:44

10. Hermann Pernsteiner (Oos/TBM) 11:39