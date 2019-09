‘Zoektocht naar nieuwe Proximus-ceo start met een handicap’

Stefaan De Clerck, voorzitter van de raad van bestuur van Proximus, heeft in De Zevende Dag geopperd het loonplafond voor de ceo - dat vandaag op 650.000 euro ligt - te verhogen.

Dominique Leroy, de ceo van Proximus, kondigde afgelopen week aan dat zij het bedrijf na bijna zes jaar zal verlaten. Ze stapt over naar de Nederlandse telecomconcurrent KPN, waar ze naar verluidt een veelvoud zal verdienen van de 650.000 euro basisloon die ze nu bij Proximus krijgt. Niet alleen via het basisloon - dat bij KPN 935.000 euro bedraagt - , maar vooral in de vorm van bonussen en een aandelenoptieplan. In tegenstelling tot in ons land, kent Nederland geen loonplafond voor ceo’s van overheidsbedrijven.

Volgens Stefaan De Clerck, de voorzitter van de raad van bestuur van Proximus, speelde dat loonplafond geen noemenswaardige rol in het vertrek van Leroy. Maar in De Zevende Dag noemde De Clerck dat plafond wel ‘een handicap’ in de zoektocht naar haar opvolger. ‘Iedereen weet dat dit een heikel punt is: de verloning is elders veel groter’, zei hij.

Niet in steen gebeiteld

De Clerck heeft, samen met zijn raad van bestuur, sinds enkele jaren zelf de bevoegdheid in handen om dat loonplafond aan te passen - weliswaar in overleg met de regering. ‘Uiteraard hou je bij de beslissing contact met je hoofdaandeelhouder’, zei hij. Maar als het Van De Clerck afhangt, is er marge voor aanpassingen.

Toen vorige maand Koen Van Gerven aankondigde dat hij zal opstappen als ceo van Bpost, was binnen de regering alvast te horen dat het loonplafond niet in steen gebeiteld is. Veel zal ervan afhangen of de PS al dan niet in een volgende federale regering zit. Die partij is de grote pleitbezorger van een geplafonneerd loon voor ceo’s.

Volgens De Clerck start de zoektocht van Proximus naar een nieuwe CEO met een handicap door het loonplafond van 650.000 euro. De raad van bestuur heeft meer verantwoordelijkheid gekregen en kan de verloning optrekken, “maar daar moet de hoofdaandeelhouder - de staat, nvdr. - mee instemmen”, gaf de oud-CD&V-minister aan. Het plafond moet volgens hem beschouwd worden als een referentie, maar bij onderhandelingen kunnen bepaalde elementen aangepast worden. De CEO dient volgens hem niet als alle anderen behandeld te worden.