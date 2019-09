Maud Kaptheijns wint in Eeklo bij de vrouwen, maar wederoptredende Jolien Verschueren is heldin van de dag: “Hier zijn is een overwinning”

In Eeklo staat zondag de eerste veldrit bij de mannen op de agenda. Voor Toon Aerts en co het veld induiken, mochten de vrouwen strijden om de zege. Maud Kaptheijns troefde Inge van der Heijden af in de slotronde, maar de meeste aandacht ging naar ploeggenote Jolien Verschueren. De renster van Pauwels Sauzen-Bingoal maakte haar rentree anderhalf jaar nadat een kwaadaardige hersentumor werd vastgesteld.

Jolien Verschueren stak haar enthousiasme niet onder stoelen of banken. “Het is echt ongelofelijk om hier te zijn, zeker met al die supporters. Ik heb vandaag ook een extra motivatie, want ik ben gisteren meter en tante geworden van het kindje van mijn zusje”, vertelde Verschueren vooraf bij VTM. “Het is genieten om er terug bij te zijn. Het is een lange weg geweest met veel behandelingen, ik weet ook niet op welk niveau ik zal staan. Ik ga er gewoon van genieten, er terug bij zijn is de eerste overwinning.” Verschueren begon aan haar eerste race in anderhalf jaar met de leuze “Fight to the finish” op haar fiets. “Dat is de slogan van de ploeg, verduidelijkte ze.

Zoals voorspeld speelde Verschueren geen rol van betekenis in de wedstrijd zelf. Net voor de laatste ronde stapte ze uit de koers. Vooraan doken Maud Kaptheijns, Inge van der Heijden en Anna Kay samen de laatste ronde in. Kay probeerde de twee Nederlandse dames te verrassen, maar raakte niet weg. In de zandbak leek Kaptheijns de beslissende versnelling te plaatsten, maar plots bleef ze steken. Van der Heijden kwam zij aan zij met haar landgenote. Ze vergat echter de deur dicht te doen voor Kaptheijns, die zo toch als eerste weer op haar fiets kon, en als eerste de laatste rechte lijn opdraaide. Van der Heijden kwam er niet meer over en werd tweede, Kaptheijns pakte haar eerste zege van het seizoen. Een dolblije Kay werd derde.

