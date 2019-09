Belgische toeriste stuikt in elkaar op druk plein in Napels en sterft

Een Belgische vrouw is in het Italiaanse Napels in elkaar gestuikt en overleden. Dat melden plaatselijke media.

De vrouw (57) liep volgens Italiaanse media samen met haar twee kinderen over het Piazza Giuseppe Garibaldi, een van de drukste pleinen van de zuid-Italiaanse stad. Daar is ze plots in elkaar gestuikt.

De toeriste viel op de grond. De hulpdiensten werden verwittigd door agenten die vlakbij waren. De vrouw werd nog naar het ziekenhuis gebracht, maar daar werd kort na aankomst haar overlijden vastgesteld.

Er zal een lijkschouwing gebeuren om na te gaan waaraan de vrouw gestorven is. Vermoedelijk gaat het om een hersenbloeding of hartaanval.