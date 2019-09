Ondanks het druilerige weer was het zondagvoormiddag al behoorlijk druk aan de Brug van Vroenhoven, het grensdorp dat dit jaar door de Dienst Toerisme van Riemst en IOED-Oost uitgekozen werd als locatie voor de jaarlijkse Open Monumentendag.

De bezoekers kregen - en krijgen er de hele dag - via o.m. een pop-up-tentoonstelling uitleg over de Slag van Lafelt en over de Tweede Wereldoorlog ...