Belgische jumpingploeg wint Nations Cup Calgary met straat voorsprong

De Belgische jumpingploeg met Olivier Philippaerts (H&M Extra), Pieter Clemens (Quintini), François Mathy Jr. (Uno de la Roque) en Yves Vanderhasselt (Jeunesse) heeft in Canada de Nations Cup van Calgary gewonnen met een voorsprong van liefst 10 strafpunten.

Het zijn hoogdagen voor de Belgische jumpingsport. Nadat de Belgische ploeg met Pieter Devos (Claire ), Jos Verlooy (Igor), Jérome Guery (Quel Homme de Hus) en Gregory Wathelet (MJT Nevados S) vorige maand in Rotterdam de Europese titel pakte, schreef nu een volledig ander kwartet één van de meest prestigieuze landenwedstrijden op zijn naam. Op Spruce Meadows in Calgary blonken in eerste instantie Olivier Philippaerts en zijn neef Pieter Clemens uit want zij zetten beiden een dubbele nul op de tabellen.

In de eerste ronde liep François Mathy Jr. met Uno de la Roque nog vier strafpunten op maar toen hij in Ronde twee eveneneens foutloos bleef, was de zege een feit voor ons land en moest Yves Vanderhasselt met Jeunesse niet meer in actie komen.

België won met 4 strafpunten voor thuisland Canada (14 strafpunten) en Ierland (19 strfptn).

- uitslag 5* Nations Cup 1m60 -

1. België 4 strafpunten

Olivier Philippaerts/H&M Extra 0/0

Pieter Clemens/Quintini 0/0

François Mathy Jr./Uno de la Roque 4/0

Yves Vanderhasselt/Jeunesse (5)

2. Canada 14

3. Ierland 19

4. Zweden 20

5. Mexico 25