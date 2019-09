Dochter pikt het niet dat Brigitte Macron lelijk genoemd wordt

Dat haar moeder lelijk genoemd wordt kan er bij Tiphaine Auzière niet in. De dochter van de Franse presidentsvrouw Brigitte Macron neemt het in een video op sociale media dan ook op voor haar moeder. “Word wakker”, zegt ze.

De spanningen lopen de jongste tijd hoog op tussen de Braziliaanse en de Franse overheid. Dat de Franse president Emmanuel Macron vond dat Brazilië sneller en beter had moeten ingrijpen tegen de branden in het Amazonewoud viel niet in goede aarde bij zijn Braziliaanse collega Jair Bolsonaro.

Het werd zelfs een persoonlijke strijd, met verwijten over en weer die niet altijd op veel sloegen. Zo lachte Bolsonaro op Twitter om de leeftijd van presidentsvrouw Brigitte Macron - 66 jaar is ze - en noemde een van zijn ministers haar zelfs “lelijk”.

Persoonlijke aanvallen tegen haar moeder, daar moet Tiphaine Auzière niet van weten. De advocate neemt het zaterdag op voor haar moeder in een video op Twitter. “Politieke verantwoordelijken die een vrouw publiek aanvallen over haar uiterlijk, bestaat dat nog?”, zegt Auzière.

Ze zegt niemand lessen te moeten geven, want Frankrijk is in het verleden zelf al flink uit de bocht gegaan. Ze noemt ze graag op. “Word wakker”, besluit ze. “De vrouw is de toekomst van de man.”