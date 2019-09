Bezoek vandaag villa’s, herenhuizen, kastelen en bijzondere monumenten op Open Monumentendag

Maar liefst 618 monumenten openen de deuren opnieuw voor het grote publiek op Open Monumentendag. Veel evenementen staan dit jaar in het teken van 75 jaar bevrijding na de Tweede Wereldoorlog.

Op het programma staan 728 gratis activiteiten bij 618 monumenten in 167 gemeenten in Vlaanderen. Je krijgt de kans om enkele villa’s, herenhuizen en kastelen te bezoeken, maar er zitten ook enkele bijzondere monumenten en evenementen tussen. Zo kan je een bezoek brengen aan ‘krochtige kelders’ in Brugge, een ijskelder in Leuven of kan je nog een laatste fotoshoot houden in een oude drukkerij in Izegem die binnenkort een andere bestemming krijgt.

Daarnaast zijn er heel wat festiviteiten rond het einde van de Tweede Wereldoorlog. In Waregem bijvoorbeeld kan je een voormalig hoofdkwartier van het Geheim Leger bezoeken en in Kortrijk wordt er een tentoonstelling gehouden over de verwoestende gevolgen van de oorlog op de stad. Andere gemeentes pakken het actiever aan, in Izegem en in Mol kan je zo een fietstocht doen in het spoor van de Eerste of Tweede Wereldoorlog. In Hasselt waan je je even helemaal in de Tweede Wereldoorlog bij een re-enactment op een kampement en een tocht met meer dan 75 voertuigen en 270 manschappen.

Het volledig programma van Open Monumentendag 2019 is beschikbaar via www.openmonumentendag.be.