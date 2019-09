Youngster Bianca Andreescu wint US Open en laat Serena Williams verweesd achter: 6-3, 7-5

Geen 24ste Grand Slam voor Serena Williams, wel een eerste voor de 19-jarige Canadese Bianca Andreescu. Meer dan achttien jaar leeftijdsverschil kon Williams niet wegwerken tegen de sterk spelende Andreescu, in de kwartfinale de betere van Elise Mertens. De Canadese haalde het in de finale van de US Open na een slopende tweede set: 6-3, 7-5

De bookmakers hadden een makkelijke zege voorspeld voor Williams. De amper 19-jarige Andreescu stond in New York nauwelijks voor de derde keer aan de start van een Grand Slamtoernooi, Serena Williams speelde in New York alleen al haar tiende finale. De ervaring zou het moeiteloos halen van de jeugdigheid.

Ook Megan Markle zat in de ‘box’ van Serena Williams. Foto: AFP

Dat was zonder Bianca Andreescu gerekend. De Canadese met Roemeense roots speelde een overweldigende eerste set, maakte nauwelijks fouten en liet Williams alle hoeken van het court zien. Wat volgde was een logische 6-3 setwinst voor de Roemeense.

Andreescu kraakt net niet

Ook in set twee ging de underdog voortvarend van start. Ze won meteen haar eigen spel en ging nadien vlotjes door de opslag van de Amerikaanse. Wat volgde waren enkele minuten van suspens waarin Williams via de netband de tegenbreak realiseerde. Wie dacht dat Andreescu mentaal zou kraken… Nee hoor, ze ging meteen opnieuw door de opslag van Williams en liep daarna in no time uit tot 5-1 en kwam zelfs aan een setpunt. Maar wie dacht dat de strijd gestreden was: niet dus. Williams ging twee keer door de opslag van de Canadese en kwam terug tot 5-4. Zou het dan toch kunnen?

Jawel hoor! Williams won haar opslagspel (5-5) maar kon niet verhinderen dat Andreescu het elfde game won waardoor zij al minstens zeker was van een tiebreak. Die kwam er niet. Andreescu leverde nog één perfect game af en scoorde na 1u40 het beslissende punt.