De Rode Duivels reisden zaterdag van Rimini in Italië naar Schotland. Ze maken dus geen tussenstop in België en trainen zondag al in Glasgow. Vrijdag werd met de nodige moeite gewonnen van het nietige San Marino. De zesde EK-kwalificatiematch, tegen Schotland, belooft moeilijker te worden en vindt maandagavond plaats. Leandro Trossard maakte de reis niet meer mee, hij is out met een liesblessure en verliet San Marino vrijdag al.