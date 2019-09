VS blijft foutloos op WK basketbal na simpele winst tegen Griekenland

De Verenigde Staten blijven op het WK in China ongeslagen. Ook The Greak Freek Giannis Antetokounmpo (15 punten, 13 rebounds) kon met Griekenland in poule K de Amerikanen niet stoppen.

Kemba Walker (15 punten, 4 rebounds, 6 assists) loodste na een 38-25 bonus halfweg de States naar een simpele 69-53 overwinning. Met 4 op 4 staat het team van coach Gregg Popovich met anderhalf been in de kwartfinale. Tsjechië, dat via onder meer een sterke Tomas Satoransky (20 punten, 7 rebounds, 9 assists) met 93-71 van Brazilië zegevierde, heeft in poule K op de slotspeeldag ook nog kans op een stek in de kwartfinale. De Tsjechen moeten dan wel winnen van Griekenland.

In groep L zijn Frankrijk en Australië wel al zeker van een stek in de kwartfinale. Frankrijk, met Nando De Colo (21 punten), zegevierde na een thriller met 78-75 van Litouwen. Patty Mills schitterde bij Australië en leidde met 19 punten, 4 rebounds en 9 assists zijn team tegen de Dominicaanse Republiek naar een 82-76 overwinning. Frankrijk en Australië kwalificeren zich met vier zeges op een rij voor de laatste acht.