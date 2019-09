In een lange parade verlieten vandaag 1.326 Ford Mustangs de Ford Testbaan in Lommel en vestigden hiermee een wereldrecord.

Ford Belgium wou de 55ste verjaardag van deze sportieve wagen vieren door het vorige record van 960 wagens dat in 2017 werd gevestigd in Mexico, te breken. “En is gelukt. Alle wagens hebben op een rechtsgeldige ...