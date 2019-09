75 jaar bevrijding lokt een massa volk naar Hasseltse binnenstad

Hasselt -

Juichkreten zaterdagnamiddag in Hasselt centrum waar het Second Armored, 75 jaar nadat dat ‘echt’ gebeurde, opnieuw kwam bevrijden. En net als toen daagden massaal veel mensen op om de intocht mee te maken. Al kunnen we ons wel inbeelden dat de ‘entree’ in 1944 op nog veel enthousiastere manier gebeurde.