Groenewegen zegeviert na massasprint in openingsrit Ronde van Groot-Brittannië

De Nederlander Dylan Groenewegen (Jumbo - Visma) heeft zaterdag de eerste etappe van de Ronde van Groot-Brittannië (UCI 2.BC) gewonnen. Na een rit van 201 km tussen Glasgow en Kirkcudbright was hij in een massasprint sneller dan onder meer zijn landgenoot Mathieu van der Poel.

Een vroege vlucht van zes renners reed het overgrote deel van de rit aan de leiding over Schotse wegen. Daarbij de Belg Dries De Bondt, en verder Rory Townsend, Conor Dunne, Gediminas Bagdonas, James Fouché en Jake Scott, al lieten Dunne en Bagdonas zich onderweg terug uitzakken naar het peloton. Daar kwam de controle er van de ploegmaats van Groenewegen.

Onderweg verzekerden Townsend en Scott zich van een dag in respectievelijk de tussensprint- en bergtrui, maar de organisatie achter hen was zo groot dat een massasprint een zekerheid leek. Nadat De Bondt en co zes kilometer voor de finish werden gegrepen, was Groenewegen op de streep duidelijk sneller dan de Italianen Davide Cimolai (Israel Cycling Academy) en Matteo Trentin (Mitchelton - SCott). Van der Poel finishte als vierde, de Belgen Boris Vallée en Jasper De Buyst als zesde en achtste.

Voor Groenewegen was het na een moeilijke Binck Banck Tour de twaalfde individuele zege van het seizoen. Hij is meteen ook de eerste leider in de Ronde van Groot-Brittannië, die volgende week zaterdag eindigt in Manchester. (belga)