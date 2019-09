“Linkse ratten, rol uw matten”: dit is de man achter de social media-campagnes van Vlaams Belang

Vlaams Belang heeft sinds de verkiezingen alweer een kleine 100.000 euro in propaganda op sociale media gestoken. De volgende verkiezingen zijn pas gepland in 2024. Dat is dus wel heel erg vooruitziend. De partij heeft veel te danken aan haar sociale marketing, hoor je altijd. Is dat zo? De man die de digitale activiteiten voor de partij bestiert is de relatief onbekende Bart Claes uit Rumst. Hij laat in de radicaal-rechtse potten kijken.