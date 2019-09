Chris Froome snijdt pees over met keukenmes: “Dit is niet mijn jaar”

“Stommiteit: duim gesneden met een keukenmes waardoor ik opnieuw in het ziekenhuis ben beland. Pees opnieuw aan elkaar genaaid”, tweette Froome vanochtend. “Jullie zullen de komende weken weinig ‘duimpjes’ zien van mij.

De Keniaanse Brit is nog altijd herstellende van een zware val, begin juni gemaakt tijdens de verkenning van de tijdrit van het Criterium du Dauphiné. Froome hield aan zijn tuimelperte verscheidene zware blessures over: rechterdijbeenbreuk, elleboogfractuur en een handvol gebroken ribben. Een week later werd ook nog een nekbreuk vastgesteld. De revalidatie verliep tot nu toe voorspoedig maar door dit ongeval zal Froome toch weer enige achterstand oplopen.

Stupidly cut my thumb with a kitchen knife and had to have surgery to put the tendon back together last night. Stuck giving a thumbs up for a couple of weeks ????

This is not my year ?? Can’t wait for 2020?? pic.twitter.com/BKzLgho82R