Caleb Ewan wint Brussels Cycling Classic na spannende massasprint

Caleb Ewan heeft voor het eerst in zijn carrière de Brussels Cycling Classic gewonnen. De Australiër van Soudal-Lotto haalde het op de Houba de Strooperlaan heel nipt in een massasprint. Pascal Ackermann, de winnaar van vorig jaar, werd tweede. De jonge Jasper Philipsen eindigde knap als derde en was de beste landgenoot.

De Brussels Cycling Classic, vroeger bekend als Parijs-Brussel, was dit jaar toe aan haar 99ste editie. De dag begon onder een mooi zonnetje en zeven renners voelden zich geïnspireerd: Clément Carisey (Israel Cycling Academy), Etienne Van Empel (Neri-Selle Italia), Oscar Riesebeek, Elmar Reinders (beiden Roompot-Charles), Cyril Gautier (Vital Concept-B&B Hotels), Petr Rikunov (Gazprom-RusVelo) en landgenoot Lionel Taminiaux (Wallonie Bruxelles) trokken ten aanval.

Veel meer dan drie minuten kreeg het zevental niet. Zeven werd bovendien zes, want Petr Rikunov viel voorin weg door een valpartij. Het peloton begon gaandeweg door te duwen, waardoor ze al snel op minder dan een minuut van de leiders kwamen. Lionel Taminiaux moest door het hoge tempo voorin lossen, op iets minder dan 40 km van het einde leek ook het verhaal van de andere vluchters uit.

Niets was echter minder waar. De vijf vluchters bleven doorzetten en kregen het gezelschap van nog vijf andere renners: Laurens De Vreese (Oostende), Christopher Juul-Jensen (Mitchelton-Scott), Simone Velasco (Neri-Selle Italia), Anthony Turgis (Total Direct Energie) en Ludovic Robeet (Wallonie Bruxelles). Zo kon de vlucht nog een tijdje uit de greep van het peloton blijven, maar de tien werden op 12 km van het einde dan toch ingelopen.

Na het inrekenen van de vluchters werd alles in gereedheid gebracht voor de traditionele sprint op de Houba de Strooperlaan. Intussen had het peloton een fikse regenbui over zich heen gekregen. In de sprint schoot Belgisch kampioen Tim Merlier meteen uit de pedaal. De andere tenoren konden wel meesprinten. Zes renners kwamen vrijwel zij aan zij over de finish, Ewan bleek nipt de beste: het is zijn tiende zege van dit seizoen. Titelverdediger Pascal Ackermann moest vrede nemen met de tweede plaats. Jasper Philipsen werd na een heel late jump nog knap derde, Jasper Stuyven nam vrede met de vijfde plaats.