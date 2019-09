Hoger tekort maakt onderhandelingen niet gemakkelijker: Vlaamse regering tegen eind september blijft doel

De leden van de centrale werkgroep voor de Vlaamse formatie hebben zaterdag van 9u tot in de vroege namiddag vergaderd op het kabinet van minister-president Liesbeth Homans. Hun werk wordt er niet gemakkelijk op nu blijkt dat het te verwachte tekort opnieuw naar 500 à 600 miljoen euro werd bijgesteld.

Bij hun aankomst lieten zowel N-VA’ers Philippe Muyters en Ben Weyts als Open VLD-voorzitster Gwendolyn Rutten verstaan dat voor hen een begrotingsevenwicht niet losgelaten mag worden. CD&V-onderhandelaarster Hilde Crevits benadrukte van haar kant dat de volgende Vlaamse regering een investeringsregering moet worden.

De onderhandelaars erkenden dat de slechte cijfers over het tekort de zaken niet gemakkelijker maken, “maar we zullen zien hoe we eruit komen. Het kan niet anders”, zei Ben Weyts. De hoop blijft om de onderhandelingen af te ronden tegen 23 september, de dag van de Septemberverklaring, maar de onderhandelaars hielden zaterdag wel een slag om de arm.

Zaterdag lagen de thema’s werk, economie en innovatie op tafel. Zondag komt de centrale werkgroep niet bijeen, was na afloop van de vergadering te horen.