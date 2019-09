Zet uw laarzen al maar klaar: zondag begint het veldritseizoen! Bekijk hier de veldritkalender 2019-2020

Het blijft vreemd: de Vuelta is nog volop bezig, de najaarsklassiekers op de weg moeten nog komen en het WK wordt pas op eind deze maand gereden maar... met de veldrit in Eeklo begint zondag wel al het gloednieuwe veldritseizoen. Zet uw laarzen dus al maar klaar, zeker omdat ze regen voorspellen dit weekend.

De openingsrit in Eeklo is meteen de eerste veldrit in het kader van de Ethias Cross, voordien Brico Cross. De Ethias Crossis ook dit jaar een reeks overkoepelende veldritten en geen regelmatigheidscriterium ...