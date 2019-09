Na exit Ruben Van Gucht: Luc Verschueren en Jacques Vermeire na 24 jaar herenigd

Wat velen hoopten maar niemand verwachtte, gebeurt nu toch: na de abrupte exit van Ruben Van Gucht neemt Luc Verschueren (65) opnieuw de rol op van aangever van Jacques Vermeire (68). Daarmee is het legendarische duo na 24 jaar herenigd. “In nood kent men zijn vrienden.”

Dat hij “geen vragende partij is”. Dat liet Luc Verschueren ons enkele weken geleden weten vanop vakantie. De samenwerking tussen Jacques Vermeire en aangever Ruben Van Gucht, voor de theatertournee Van 7 tot 77, was net opgeblazen na onenigheid over vergoedingen en een snelle vervanging drong zich op. Maar Verschueren zei ook niet stellig ‘neen’. “Als ik word gecontacteerd, zullen we eerst een en ander moeten uitklaren en enkele stevige gesprekken voeren.”

Wat velen hoopten, is nu gebeurd: een compromis werd gevonden. De twee zullen samen de resterende shows afwerken, te beginnen met die van 5 oktober in Berlaar. Een ‘grande finale’, zoals dat heet. “In nood kent men zijn vrienden”, laat Vermeire diplomatisch optekenen in het aankondigende persbericht. Verschueren formuleert dat zo: “Authenticiteit en plezier, dààr gaat het mij om.” Naar verluidt zijn ze momenteel ook bezig met het inoefenen van sketches uit de oude doos.

Daarmee is het legendarische duo na 24 jaar opnieuw herenigd. Nochtans is dat best opmerkelijk, ondanks alle amicale omschrijvingen en sympathieke foto’s in datzelfde persbericht. Bij zijn afscheid van Radio 2 dit voorjaar liet Verschueren namelijk nog optekenen dat “het feit dat zijn relatie met Jacques na hun samenwerking helemaal verkoelde, de grootste ontgoocheling uit zijn carrière is”. “Ik dacht dat we vrienden waren. Niet dus.”

Wat de echte reden achter de breuk was, werd in al die jaren nooit benoemd. Feit is wel dat de combinatie Vermeire-Verschueren wonderwel werkte: die was destijds goed voor twee zaalshows van 1.150 voorstellingen, 550.000 bezoekers en méér dan 200.000 verkochte video’s en dvd’s.