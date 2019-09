VIDEO. Week na Spa weer horrorcrash, maar F3-rijder blijft ongedeerd

Een week na het dodelijke ongeval in Spa, dat het leven kostte aan Anthoine Hubert en Juan Manuel Correa in coma laat, is weer een huiveringwekkend ongeluk gebeurd. In Monza toonde de Australiër Alex Peroni een oefening die je normaal van Nina Derwael verwacht. Als bij wonder kwam bleef hij ongedeerd, met dank aan de halo.